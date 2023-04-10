"Дети войны". В Украине запустили Telegram-канал с данными о пострадавших несовершеннолетних

В Украине появился Telegram-канал государственного портала "Дети войны" с данными о пострадавших, пропавших и депортированных несовершеннолетних.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

Отметим, что "Дети войны" - это онлайн-платформа с обобщенными данными о количестве детей, которые пострадали в результате российской агрессии против Украины. На портале также постоянно обновляют количественные показатели в отношении детей, которых удалось разыскать и вернуть домой.

Статистические данные на портал предоставляют:

Национальная полиция - о пропавших и найденных детях;

Офис генерального прокурора - о детях, которые были ранены или погибли;

Национальное информационное бюро при Минреинтеграции - о депортированных и возвращенных в Украину детях.

Теперь читать новости по этой тематике можно в Telegram канале портала.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что россияне используют спецслужбы, чтобы препятствовать возвращению похищенных украинских детей.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан также призвал РФ вернуть похищенных детей в Украину.

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