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Дайте їм повернутися в Україну. Прокурор МКС звернувся до Росії через викрадених дітей

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Україна, П'ятниця 31 березня 2023 18:53
Дайте їм повернутися в Україну. Прокурор МКС звернувся до Росії через викрадених дітей Фото: прокурор МКС звернувся до Росії через викрадених дітей (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 31 березня, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав Росію повернути викрадених дітей до України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Я чітко закликаю РФ повернути дітей… дайте їм (можливість - ред.) повернутися в Україну якнайшвидше. Прямо в Україну або через треті сторони, але дайте дітям повернутися додому… Правам дитини має приділятися першочергова увага", - наголосив Хан.

Крім цього він вкотре закликав Росію надавати інформацію, що стосується роботи його Офісу.

Хан додав, що видача ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової не викликала у нього почуття радості, адже це стосувалося очільника країни, що є постійним членом Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, нещодавно Суд Гааги видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої при президентові Росії з прав дитини.

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