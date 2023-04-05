Російські спецслужби перешкоджають поверненню українських дітей додому, - омбудсмен

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Уповноваженого ВР із прав людини Дмитра Лубінця.

За його словами, російські солдати вивезли з Маріуполя в Донецьк 17-річного Богдана Єрохіна. Потім він потрапив у прийомну сім’ю в РФ, маючи при цьому сестру в Україні.

"Варто зауважити, що цей юнак має громадянство України. А тому, примусове переміщення його на територію країни-агресора не "порятунок", як це зауважує Львова-Бєлова, а злочин", - зазначив Лубінець.

Крім цього, хлопець намагався самостійно повернутись в Україну. Він доїхав до Білорусі, де російські спецслужби завадили йому виїхати і повернули до РФ,

Лубінець зазначив, що уповноважена з прав дитини при президенті РФ Марія Львова-Бєлова публічно заявила про цей випадок.

"Ця історія - чергове публічне зізнання у скоєних воєнних злочинах - викраденні українських дітей! Впевнений, що за це неодмінно буде справедливе покарання! Ми працюємо для цього, та з приводу вищезазначеного факту й подібних випадків, будемо звертатися до компетентних органів!" - заявив омбудсмен.