Російські спецслужби перешкоджають поверненню українських дітей додому, - омбудсмен
Росіяни використовують спецслужби, щоб перешкоджати поверненню викрадених українських дітей додому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Уповноваженого ВР із прав людини Дмитра Лубінця.
За його словами, російські солдати вивезли з Маріуполя в Донецьк 17-річного Богдана Єрохіна. Потім він потрапив у прийомну сім’ю в РФ, маючи при цьому сестру в Україні.
"Варто зауважити, що цей юнак має громадянство України. А тому, примусове переміщення його на територію країни-агресора не "порятунок", як це зауважує Львова-Бєлова, а злочин", - зазначив Лубінець.
Крім цього, хлопець намагався самостійно повернутись в Україну. Він доїхав до Білорусі, де російські спецслужби завадили йому виїхати і повернули до РФ,
Лубінець зазначив, що уповноважена з прав дитини при президенті РФ Марія Львова-Бєлова публічно заявила про цей випадок.
"Ця історія - чергове публічне зізнання у скоєних воєнних злочинах - викраденні українських дітей! Впевнений, що за це неодмінно буде справедливе покарання! Ми працюємо для цього, та з приводу вищезазначеного факту й подібних випадків, будемо звертатися до компетентних органів!" - заявив омбудсмен.
Нагадаємо, що у мережі з'явилося відео, яке підтверджувало, що "кадирівці" викрали українську дитину.
Також прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав Росію повернути викрадених дітей до України.
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