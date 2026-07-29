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Дістатися з України до Німеччини стане простіше: новий маршрут та ціни

13:44 29.07.2026 Ср
3 хв
Як українцям доїхати до Німеччини з пересадкою в Польщі?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Поїзд "Укрзалізниці" (Getty Images)

З 1 серпня між польським Перемишлем і німецьким Франкфуртом-на-Майні почне курсувати новий міжнародний нічний поїзд. Для пасажирів з України "Укрзалізниця" забезпечить зручні пересадки на свої рейси до Перемишля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Головне:

  • Новий нічний маршрут: З 1 серпня іспанська компанія Renfe запускає щоденний нічний поїзд із Перемишля до Франкфурта-на-Майні, який курсуватиме через Краків, Прагу та Дрезден.
  • Зручні пересадки для українців: "Укрзалізниця" узгодила графік руху зі своїми рейсами з Києва, Дніпра, Запоріжжя, Одеси та Кременчука до Перемишля, щоб пасажири мали комфортну пересадку.
  • Доступні ціни: Квитки у сидячі вагони коштуватимуть від 15 євро, а місця у сучасних спальних купе - від 37,5 євро.
  • Розклад руху: З Перемишля поїзд вирушатиме о 12:04 (прибуття до Праги о 22:32, до Франкфурта - о 07:22). У зворотному напрямку з Франкфурта виїзд о 15:03, прибуття до Перемишля - об 11:25.

Новий маршрут запускає іспанська залізнична компанія Renfe, яка нещодавно підписала з "Укрзалізницею" меморандум про співпрацю.

Поїзд проходитиме територією Польщі, Чехії та Німеччини. Зокрема, він зупинятиметься у Кракові, Празі, Дрездені, а також низці німецьких міст, серед яких Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольда, Гота, Айзенах, Ганау, Оффенбах і Франкфурт-на-Майні.

Які пересадки будуть доступні українцям

Для пасажирів, які подорожують з України, "Укрзалізниця" організувала пересадки в Перемишлі з таких поїздів:

  • №51/52 Київ - Перемишль;
  • №31/32 Запоріжжя/Дніпро - Перемишль;
  • №69/70 Кременчук - Перемишль;
  • №35/36 Одеса - Перемишль;
  • №89/90 Київ - Перемишль.

Таким чином українці зможуть продовжити подорож до Німеччини одним пересадковим маршрутом.

Розклад руху

У напрямку Франкфурта-на-Майні поїзд відправлятиметься з Перемишля щодня о 12:04.

Основні зупинки:

  • Краків - 15:03;
  • Прага - 22:32;
  • Дрезден - 01:38;
  • Франкфурт-на-Майні - 07:22.

У зворотному напрямку поїзд щодня вирушатиме з Франкфурта-на-Майні о 15:03, прибуватиме до Дрездена о 22:30, зупинятиметься в Празі о 01:17 і прибуватиме до Перемишля об 11:25.

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Скільки коштують квитки

Поїзд складатиметься із сучасних спальних вагонів Economy Sleeper Class із купе на одну-чотири особи. Вони обладнані кондиціонером, безкоштовним Wi-Fi, розетками, а у вартість квитка входить сніданок.

Також пасажири зможуть обирати між змішаними та окремими жіночими купе.

Вартість квитків до спальних вагонів починається від 37,5 євро.

Крім того, у складі поїзда будуть сидячі вагони першого та другого класу. Квитки на них коштуватимуть від 15 євро.

Раніше РБК-Україна розповідало, що "Укрзалізниця" посилює контроль за безквитковими пасажирами у приміських поїздах. Це має допомогти точніше планувати кількість рейсів, вагонів і зберігати затребувані зупинки.

Також ми писали, що влітку "Укрзалізниця" традиційно стикається з різким зростанням попиту на поїздки, насамперед до Карпат і морського узбережжя. Для збільшення кількості місць компанія призначає додаткові рейси, додає вагони та коригує графік руху, не скорочуючи сполучення з іншими регіонами.

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