Дістатися з України до Німеччини стане простіше: новий маршрут та ціни

Головне: Новий нічний маршрут: З 1 серпня іспанська компанія Renfe запускає щоденний нічний поїзд із Перемишля до Франкфурта-на-Майні, який курсуватиме через Краків, Прагу та Дрезден.

З 1 серпня іспанська компанія Renfe запускає щоденний нічний поїзд із Перемишля до Франкфурта-на-Майні, який курсуватиме через Краків, Прагу та Дрезден. Зручні пересадки для українців: "Укрзалізниця" узгодила графік руху зі своїми рейсами з Києва, Дніпра, Запоріжжя, Одеси та Кременчука до Перемишля, щоб пасажири мали комфортну пересадку.

"Укрзалізниця" узгодила графік руху зі своїми рейсами з Києва, Дніпра, Запоріжжя, Одеси та Кременчука до Перемишля, щоб пасажири мали комфортну пересадку. Доступні ціни: Квитки у сидячі вагони коштуватимуть від 15 євро, а місця у сучасних спальних купе - від 37,5 євро.

Квитки у сидячі вагони коштуватимуть від 15 євро, а місця у сучасних спальних купе - від 37,5 євро. Розклад руху: З Перемишля поїзд вирушатиме о 12:04 (прибуття до Праги о 22:32, до Франкфурта - о 07:22). У зворотному напрямку з Франкфурта виїзд о 15:03, прибуття до Перемишля - об 11:25.

Новий маршрут запускає іспанська залізнична компанія Renfe, яка нещодавно підписала з "Укрзалізницею" меморандум про співпрацю.

Поїзд проходитиме територією Польщі, Чехії та Німеччини. Зокрема, він зупинятиметься у Кракові, Празі, Дрездені, а також низці німецьких міст, серед яких Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольда, Гота, Айзенах, Ганау, Оффенбах і Франкфурт-на-Майні.

Які пересадки будуть доступні українцям

Для пасажирів, які подорожують з України, "Укрзалізниця" організувала пересадки в Перемишлі з таких поїздів:

№51/52 Київ - Перемишль;

№31/32 Запоріжжя/Дніпро - Перемишль;

№69/70 Кременчук - Перемишль;

№35/36 Одеса - Перемишль;

№89/90 Київ - Перемишль.

Таким чином українці зможуть продовжити подорож до Німеччини одним пересадковим маршрутом.

Розклад руху

У напрямку Франкфурта-на-Майні поїзд відправлятиметься з Перемишля щодня о 12:04.

Основні зупинки:

Краків - 15:03;

Прага - 22:32;

Дрезден - 01:38;

Франкфурт-на-Майні - 07:22.

У зворотному напрямку поїзд щодня вирушатиме з Франкфурта-на-Майні о 15:03, прибуватиме до Дрездена о 22:30, зупинятиметься в Празі о 01:17 і прибуватиме до Перемишля об 11:25.

Скільки коштують квитки

Поїзд складатиметься із сучасних спальних вагонів Economy Sleeper Class із купе на одну-чотири особи. Вони обладнані кондиціонером, безкоштовним Wi-Fi, розетками, а у вартість квитка входить сніданок.

Також пасажири зможуть обирати між змішаними та окремими жіночими купе.

Вартість квитків до спальних вагонів починається від 37,5 євро.

Крім того, у складі поїзда будуть сидячі вагони першого та другого класу. Квитки на них коштуватимуть від 15 євро.