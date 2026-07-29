Дістатися з України до Німеччини стане простіше: новий маршрут та ціни

З 1 серпня між польським Перемишлем і німецьким Франкфуртом-на-Майні почне курсувати новий міжнародний нічний поїзд. Для пасажирів з України "Укрзалізниця" забезпечить зручні пересадки на свої рейси до Перемишля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Головне:
Новий маршрут запускає іспанська залізнична компанія Renfe, яка нещодавно підписала з "Укрзалізницею" меморандум про співпрацю.
Поїзд проходитиме територією Польщі, Чехії та Німеччини. Зокрема, він зупинятиметься у Кракові, Празі, Дрездені, а також низці німецьких міст, серед яких Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольда, Гота, Айзенах, Ганау, Оффенбах і Франкфурт-на-Майні.
Для пасажирів, які подорожують з України, "Укрзалізниця" організувала пересадки в Перемишлі з таких поїздів:
Таким чином українці зможуть продовжити подорож до Німеччини одним пересадковим маршрутом.
У напрямку Франкфурта-на-Майні поїзд відправлятиметься з Перемишля щодня о 12:04.
Основні зупинки:
У зворотному напрямку поїзд щодня вирушатиме з Франкфурта-на-Майні о 15:03, прибуватиме до Дрездена о 22:30, зупинятиметься в Празі о 01:17 і прибуватиме до Перемишля об 11:25.
Поїзд складатиметься із сучасних спальних вагонів Economy Sleeper Class із купе на одну-чотири особи. Вони обладнані кондиціонером, безкоштовним Wi-Fi, розетками, а у вартість квитка входить сніданок.
Також пасажири зможуть обирати між змішаними та окремими жіночими купе.
Вартість квитків до спальних вагонів починається від 37,5 євро.
Крім того, у складі поїзда будуть сидячі вагони першого та другого класу. Квитки на них коштуватимуть від 15 євро.
Раніше РБК-Україна розповідало, що "Укрзалізниця" посилює контроль за безквитковими пасажирами у приміських поїздах. Це має допомогти точніше планувати кількість рейсів, вагонів і зберігати затребувані зупинки.
Також ми писали, що влітку "Укрзалізниця" традиційно стикається з різким зростанням попиту на поїздки, насамперед до Карпат і морського узбережжя. Для збільшення кількості місць компанія призначає додаткові рейси, додає вагони та коригує графік руху, не скорочуючи сполучення з іншими регіонами.