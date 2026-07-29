Добраться из Украины в Германию станет проще: новый маршрут и цены

С 1 августа между польским Перемышлем и немецким Франкфуртом-на-Майне начнет курсировать новый международный ночной поезд. Для пассажиров из Украины "Укрзализныця" обеспечит удобные пересадки на свои рейсы в Перемышль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Главное:
Новый маршрут запускает испанская железнодорожная компания Renfe, недавно подписавшая с "Укрзализныцей" меморандум о сотрудничестве.
Поезд будет проходить по территории Польши, Чехии и Германии. В частности, он будет останавливаться в Кракове, Праге, Дрездене, а также в ряде немецких городов, среди которых Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольда, Гота, Айзенах, Ганау, Оффенбах и Франкфурт-на-Майне.
Для пассажиров, путешествующих из Украины, "Укрзализныця" организовала пересадки в Перемышле из таких поездов:
Таким образом, украинцы смогут продолжить путешествие в Германию одним пересадочным маршрутом.
По направлению Франкфурта-на-Майне поезд будет отправляться из Перемышля каждый день в 12:04.
Основные остановки:
В обратном направлении поезд будет ежедневно отправляться из Франкфурта-на-Майне в 15:03, прибывать в Дрезден в 22:30, останавливаться в Праге в 01:17 и прибывать в Перемышль в 11:25.
Поезд будет состоять из современных спальных вагонов Economy Sleeper Class с купе на одного-четыре человека. Они оборудованы кондиционером, бесплатным Wi-Fi, розетками, а в стоимость билета входит завтрак.
Также пассажиры смогут выбирать между смешанными и отдельными женскими купе.
Стоимость билетов в спальных вагонов начинается от 37,5 евро.
Кроме того, в составе поезда будут сидячие вагоны первого и второго класса. Билеты на них будут стоить от 15 евро.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Укрзализныця" ужесточает контроль за безбилетными пассажирами в пригородных поездах. Это должно помочь более точно планировать количество рейсов, вагонов и сохранять востребованные остановки.
Также мы писали, что летом "Укрзализныця" традиционно сталкивается с резким ростом спроса на поездки, прежде всего в Карпаты и морское побережье. Для увеличения количества мест компания назначает дополнительные рейсы, добавляет вагоны и корректирует график движения, не сокращая сообщения с другими регионами.