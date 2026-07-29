Добраться из Украины в Германию станет проще: новый маршрут и цены

Главное: Новый ночной маршрут: С 1 августа испанская компания Renfe запускает ежедневный ночной поезд из Перемышля во Франкфурт-на-Майне, который будет курсировать через Краков, Прагу и Дрезден.

С 1 августа испанская компания Renfe запускает ежедневный ночной поезд из Перемышля во Франкфурт-на-Майне, который будет курсировать через Краков, Прагу и Дрезден. Удобные пересадки для украинцев: "Укрзализныця" согласовала график движения со своими рейсами из Киева, Днепра, Запорожья, Одессы и Кременчуга в Перемышль, чтобы пассажиры имели комфортную пересадку.

"Укрзализныця" согласовала график движения со своими рейсами из Киева, Днепра, Запорожья, Одессы и Кременчуга в Перемышль, чтобы пассажиры имели комфортную пересадку. Доступные цены: Билеты в сидячие вагоны будут стоить от 15 евро, а места в современных спальных купе - от 37,5 евро.

Билеты в сидячие вагоны будут стоить от 15 евро, а места в современных спальных купе - от 37,5 евро. Расписание движения: Из Перемышля поезд будет отправляться в 12:04 (прибытие в Прагу в 22:32, во Франкфурт - в 07:22). В обратном направлении из Франкфурта выезд в 15:03, прибытие в Перемышль - в 11:25.

Новый маршрут запускает испанская железнодорожная компания Renfe, недавно подписавшая с "Укрзализныцей" меморандум о сотрудничестве.

Поезд будет проходить по территории Польши, Чехии и Германии. В частности, он будет останавливаться в Кракове, Праге, Дрездене, а также в ряде немецких городов, среди которых Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольда, Гота, Айзенах, Ганау, Оффенбах и Франкфурт-на-Майне.

Какие пересадки будут доступны украинцам

Для пассажиров, путешествующих из Украины, "Укрзализныця" организовала пересадки в Перемышле из таких поездов:

№51/52 Киев - Перемышль;

№31/32 Запорожье/Днепр - Перемышль;

№69/70 Кременчуг - Перемышль;

№35/36 Одесса - Перемышль;

№89/90 Киев - Перемышль.

Таким образом, украинцы смогут продолжить путешествие в Германию одним пересадочным маршрутом.

Расписание движения

По направлению Франкфурта-на-Майне поезд будет отправляться из Перемышля каждый день в 12:04.

Основные остановки:

Краков - 15:03;

Прага - 22:32;

Дрезден - 01:38;

Франкфурт-на-Майне - 07:22.

В обратном направлении поезд будет ежедневно отправляться из Франкфурта-на-Майне в 15:03, прибывать в Дрезден в 22:30, останавливаться в Праге в 01:17 и прибывать в Перемышль в 11:25.

Сколько стоят билеты

Поезд будет состоять из современных спальных вагонов Economy Sleeper Class с купе на одного-четыре человека. Они оборудованы кондиционером, бесплатным Wi-Fi, розетками, а в стоимость билета входит завтрак.

Также пассажиры смогут выбирать между смешанными и отдельными женскими купе.

Стоимость билетов в спальных вагонов начинается от 37,5 евро.

Кроме того, в составе поезда будут сидячие вагоны первого и второго класса. Билеты на них будут стоить от 15 евро.