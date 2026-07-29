RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Добраться из Украины в Германию станет проще: новый маршрут и цены

13:44 29.07.2026 Ср
3 мин
Как украинцам доехать до Германии с пересадкой в Польше?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Поезд "Укрзализныци" (Getty Images)

С 1 августа между польским Перемышлем и немецким Франкфуртом-на-Майне начнет курсировать новый международный ночной поезд. Для пассажиров из Украины "Укрзализныця" обеспечит удобные пересадки на свои рейсы в Перемышль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Главное:

  • Новый ночной маршрут: С 1 августа испанская компания Renfe запускает ежедневный ночной поезд из Перемышля во Франкфурт-на-Майне, который будет курсировать через Краков, Прагу и Дрезден.
  • Удобные пересадки для украинцев: "Укрзализныця" согласовала график движения со своими рейсами из Киева, Днепра, Запорожья, Одессы и Кременчуга в Перемышль, чтобы пассажиры имели комфортную пересадку.
  • Доступные цены: Билеты в сидячие вагоны будут стоить от 15 евро, а места в современных спальных купе - от 37,5 евро.
  • Расписание движения: Из Перемышля поезд будет отправляться в 12:04 (прибытие в Прагу в 22:32, во Франкфурт - в 07:22). В обратном направлении из Франкфурта выезд в 15:03, прибытие в Перемышль - в 11:25.

Новый маршрут запускает испанская железнодорожная компания Renfe, недавно подписавшая с "Укрзализныцей" меморандум о сотрудничестве.

Поезд будет проходить по территории Польши, Чехии и Германии. В частности, он будет останавливаться в Кракове, Праге, Дрездене, а также в ряде немецких городов, среди которых Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольда, Гота, Айзенах, Ганау, Оффенбах и Франкфурт-на-Майне.

Какие пересадки будут доступны украинцам

Для пассажиров, путешествующих из Украины, "Укрзализныця" организовала пересадки в Перемышле из таких поездов:

  • №51/52 Киев - Перемышль;
  • №31/32 Запорожье/Днепр - Перемышль;
  • №69/70 Кременчуг - Перемышль;
  • №35/36 Одесса - Перемышль;
  • №89/90 Киев - Перемышль.

Таким образом, украинцы смогут продолжить путешествие в Германию одним пересадочным маршрутом.

Расписание движения

По направлению Франкфурта-на-Майне поезд будет отправляться из Перемышля каждый день в 12:04.

Основные остановки:

  • Краков - 15:03;
  • Прага - 22:32;
  • Дрезден - 01:38;
  • Франкфурт-на-Майне - 07:22.

В обратном направлении поезд будет ежедневно отправляться из Франкфурта-на-Майне в 15:03, прибывать в Дрезден в 22:30, останавливаться в Праге в 01:17 и прибывать в Перемышль в 11:25.

Читайте также: Бумажный билет обязателен: на какие поезда нужно печатать бланки

Сколько стоят билеты

Поезд будет состоять из современных спальных вагонов Economy Sleeper Class с купе на одного-четыре человека. Они оборудованы кондиционером, бесплатным Wi-Fi, розетками, а в стоимость билета входит завтрак.

Также пассажиры смогут выбирать между смешанными и отдельными женскими купе.

Стоимость билетов в спальных вагонов начинается от 37,5 евро.

Кроме того, в составе поезда будут сидячие вагоны первого и второго класса. Билеты на них будут стоить от 15 евро.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Укрзализныця" ужесточает контроль за безбилетными пассажирами в пригородных поездах. Это должно помочь более точно планировать количество рейсов, вагонов и сохранять востребованные остановки.

Также мы писали, что летом "Укрзализныця" традиционно сталкивается с резким ростом спроса на поездки, прежде всего в Карпаты и морское побережье. Для увеличения количества мест компания назначает дополнительные рейсы, добавляет вагоны и корректирует график движения, не сокращая сообщения с другими регионами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкрзализныцяПольшаПоезда