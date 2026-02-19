Дистанційка та "освітня міграція": як у Києві рятують школярів від холодних класів

Через пошкодження ТЕЦ-4 у Києві 14% будівель освітніх установ перебувають без тепла, зокрема 62 школи. Столична влада змінює формат навчання, щоб забезпечити безпечні умови для дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Діти не повинні мерзнути в класах", - сказав голова освітнього департаменту Валентин Мондриївський.
Він підкреслив, що очне навчання не можна проводити у приміщеннях, де температура не відповідає санітарним нормам.
У шести районах Києва вже почала працювати "освітня міграція", коли класи або цілі паралелі переводять до найближчих закладів, де є тепло:
Крім того, до теплих приміщень перевели вихованців десяти закладів дошкільної освіти.
Наразі 39 шкіл Києва працюють повністю дистанційно - 14,8% учнів столиці навчаються онлайн. В КМДА наголосили, що за відсутності теплопостачання така форма навчання є законною.
Крім того, райуправління освіти додатково перевірять температурний режим у школах Дарницького, Дніпровського та Печерського районів. Якщо температура буде нижчою за допустиму норму, рішення щодо формату навчання негайно переглянуть.
Нагадаємо, 12 лютого внаслідок чергової масованої ракетної атаки росіян на Київ без теплопостачання залишилися загалом 3700 будинків.
Зазначимо, проблеми з опалення у столиці через ворожі атаки були й до цього. Так, в ніч на 3 лютого російські окупанти обстріляли енергетичні об’єкти Києва, зокрема Дарницьку ТЕЦ. Повідомлялося, що частина будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва може залишатися без теплопостачання до кінця зими.