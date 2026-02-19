Дистанционка и "образовательная миграция": как в Киеве спасают школьников от холодных классов

"Дети не должны мерзнуть в классах", - сказал глава образовательного департамента Валентин Мондриевский.

Он подчеркнул, что очное обучение нельзя проводить в помещениях, где температура не соответствует санитарным нормам.

"Образовательная миграция" в школах

В шести районах Киева уже начала работать "образовательная миграция", когда классы или целые параллели переводят в ближайшие заведения, где есть тепло:

в Дарницком районе перевели начальные классы шести школ;

в Днепровском - двух школ;

в Печерском - четырех школ;

в Голосеевском - четырех школ;

в Шевченковском - семи школ.

Кроме того, в теплые помещения перевели воспитанников десяти учреждений дошкольного образования.

Дистанционное обучение в школах

Сейчас 39 школ Киева работают полностью дистанционно - 14,8% учеников столицы учатся онлайн. В КГГА отметили, что при отсутствии теплоснабжения такая форма обучения является законной.

Кроме того, райуправления образования дополнительно проверят температурный режим в школах Дарницкого, Днепровского и Печерского районов. Если температура будет ниже допустимой нормы, решение о формате обучения немедленно пересмотрят.