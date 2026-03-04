Дістали і в Новоросійську. Дрони України атакували фрегат "Адмірал Ессен", - OSINT-аналітики

Внаслідок атаки дронів на порт у Новоросійську було пошкоджено російський фрегат "Адмірал Ессен". Це вже не перша атака на цей корабель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "КіберБорошно" в Telegram.
OSINT-аналітики стверджують, що внаслідок атаки було пошкоджено середню надбудову фрегата.
За їхніми словами, внаслідок влучання в надбудову фрегата здетонували гранатомети ПК-10, призначені для постановки пасивних перешкод.
Крім механічних пошкоджень корабель зазнав ураження електронних систем:
Як пишуть OSINT-аналітики, крім фрегата, під удар потрапив ракетний катер проєкту 1241 "Молнія".
БПЛА уразили кормову частину судна, де розташовані головні двигуни, дизель-генератори і машинне відділення, які забезпечують роботу силової установки катера.
Також у кормовій частині розташовані дві 30-мм артустановки АК-630М, що відповідають за ближню оборону катера, і дизель-генератори, які забезпечують електропостачання корабельних систем.
До речі, сьогодні, 4 березня, джерела РБК-Україна в СБУ повідомляли про удар дронів по порту в Новоросійську. Але інформації про атаку на фрегат "Адмірал Ессен" не було.
Нагадаємо, українські воїни вже завдавали удару по російському фрегату "Адмірал Ессен" 2 квітня 2022 року, коли він базувався в Севастополі. Для цього українські воїни вперше використали нову ракету "Довгий Нептун".
Як зазначав у лютому речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, росіяни використовують "Адмірал Ессен" для ракетних ударів по Україні, оскільки такий корабель може нести "Калібри".