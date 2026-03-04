Достали и в Новороссийске. Дроны Украины атаковали фрегат "Адмирал Эссен", - OSINT-аналитики

Удар по "Адмиралу Эссену"

OSINT-аналитики утверждают, что в результате атаки была повреждена средняя надстройка фрегата.

По их словам, в результате попадания в надстройку фрегата сдетонировали гранатометы ПК-10, предназначенные для постановки пассивных помех.

Кроме механических повреждений корабль получил поражения электронных систем:

комплекс РЭБ ТК-25, отвечающий за обнаружение излучения и постановку активных помех;

радары МР-90 "Орех", обеспечивающие наведение зенитных ракет на цели;

обзорный радар "Фрегат-М2М", отвечающий за дальнее обнаружение воздушных и надводных объектов.

Фото: спутниковый снимок последствий удара по "Адмиралу Эссену" (t.me/kiber_boroshno)

Атака на катер проекта "Молния"

Как пишут OSINT-аналитики, кроме фрегата, под удар попал ракетный катер проекта 1241 "Молния".

БПЛА поразили кормовую часть судна, где расположены главные двигатели, дизель-генераторы и машинное отделение, которые обеспечивают работу силовой установки катера.

Также в кормовой части находятся две 30-мм артустановки АК-630М, отвечающие за ближнюю оборону катера, и дизель-генераторы, которые обеспечивают электроснабжение корабельных систем.

Фото: спутниковый снимок последствий удара по катеру проекта "Молния" (t.me/kiber_boroshno)

К слову, сегодня, 4 марта, источники РБК-Украина в СБУ сообщали об ударе дронов по порту в Новороссийске. Но информации об атаке на фрегат "Адмирал Эссен" не было.