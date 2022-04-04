ВСУ повредили фрегат российского флота "Адмирал Эссен", - Арестович

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арестовича в телемарафоне.

"Был поврежден фрегат российского флота типа Адмирал Эссен благодаря мужеству и профессионализму наших защитников", - сказал Арестович.

По его словам, благодаря мужеству украинских защитников поврежден фрегат российского флота типа "Адмирал Эссен".

Ранее мы сообщали, что ВСУ ликвидировали российского замкомбрига Слабцова.

Также мы сообщали, что за день ВСУ уничтожили восемь воздушных целей оккупантов.

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