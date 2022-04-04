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ВСУ повредили фрегат российского флота "Адмирал Эссен", - Арестович

Новина українською →
Понедельник 04 апреля 2022 22:58
ВСУ повредили фрегат российского флота "Адмирал Эссен", - Арестович Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Вооруженные силы Украины повредили фрегат российского флота типа "Адмирал Эссен".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арестовича в телемарафоне.

По его словам, благодаря мужеству украинских защитников поврежден фрегат российского флота типа "Адмирал Эссен".

"Был поврежден фрегат российского флота типа Адмирал Эссен благодаря мужеству и профессионализму наших защитников", - сказал Арестович.

Ранее мы сообщали, что ВСУ ликвидировали российского замкомбрига Слабцова.

Также мы сообщали, что за день ВСУ уничтожили восемь воздушных целей оккупантов.

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