"Дирку від бублика отримаєте, а не Україну": Мельник в ООН різко відповів Росії

"Наша територія і наш суверенітет - не продаються. Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному Черкізовському базарі", - сказав Мельник.

Він зазначив, що Росія дуже хоче, щоб Україна капітулювала та склала зброю. Але цього ніколи не станеться.

"Росія хоче, щоб Україна капітулювала, Росія хоче, щоб ми склали зброю і моя відповідь їй така: "Дырку от бублика вы получите, а не Украину", - резюмував Мельник в лице російському постпреду.