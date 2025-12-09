"Дырку от бублика получите, а не Украину": Мельник в ООН резко ответил России

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных наций Андрей Мельник жестко ответил России относительно "списка пожеланий" Кремля для "прекращения войны". Мельник пообещал россиянам "дырку от бублика".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мельника во время заседания Совета безопасности ООН.
"Наша территория и наш суверенитет - не продаются. Мы не на рождественской ярмарке. Мы не на печально известном Черкизовском базаре", - сказал Мельник.
Он отметил, что Россия очень хочет, чтобы Украина капитулировала и сложила оружие. Но этого никогда не произойдет.
"Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, Россия хочет, чтобы мы сложили оружие и мой ответ ей такой: "Дырку от бублика вы получите, а не Украину", - резюмировал Мельник в лицо российскому постпреду.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что Украина, европейские партнеры и США сейчас обсуждают сразу три документа в рамках мирного плана. Это рамочный документ, гарантии безопасности и документ, который закладывает основы послевоенного восстановления.
Сейчас, по словам Зеленского, для Украины в мирных переговорах с США самыми чувствительными являются четыре вопроса, а именно - Донбасс, деньги, гарантии безопасности и Запорожская АЭС.
При этом известно, что Украина и США пока не достигли согласия в территориальном вопросе. США пытаются принудить Украину отдать России Донбасс, тогда как Украина не желает этого делать. Отвечая во время брифинга на вопросы журналистов, Зеленский опроверг возможность передачи украинских территорий.
"Рассматриваем ли мы вопрос отдать какие-то территории? Мы не имеем по закону никакого права - по закону Украины, по нашей Конституции, по международному праву, если честно. И морального права также не имеем", - подчеркнул он.