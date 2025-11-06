"Дірки не буде": в уряді зробили заяву про бюджет та фінансову підтримку ЄС

"Я більш-менш впевнений, що дірки в бюджеті не буде. Є консенсус, що фінансова підтримка України на 2026-2027 роки буде. Оце та аксіоматична історія, яка чітко зафіксована. Дискусія між державами-членами ЄС відбувається з приводу того, яким чином це зробити", - сказав він.

Качка додав, що обговорюються і можливі запасні варіанти, на випадок, якщо в грудні, на засіданні Європейської ради, все ж не буде ухвалено остаточне рішення про виділення Україні репараційного кредиту.

Але зараз усі ці варіанти поки знаходяться на ранніх стадіях обговорень. За словами віцепрем'єра, завжди на столі залишатиметься варіант виділення макрофінансової допомоги та інші інструменти допомоги Україні, які вже використовувалися раніше.