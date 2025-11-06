"Дыры не будет": в Кабмине сделали заявление о бюджете и финансовой поддержке ЕС

В государственном бюджете Украины на 2026 год не будет "дыры", поскольку есть консенсус в Европейском Союзе относительно финансовой поддержки нашего государства на следующие два года.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка во время брифинга 6 ноября.
"Я более-менее уверен, что дыры в бюджете не будет. Есть консенсус, что финансовая поддержка Украины на 2026-2027 годы будет. Это та аксиоматическая история, которая четко зафиксирована. Дискуссия между государствами-членами ЕС происходит по поводу того, каким образом это сделать", - сказал он.
Качка добавил, что обсуждаются и возможные запасные варианты, на случай, если в декабре, на заседании Европейского совета, все же не будет принято окончательное решение о выделении Украине репарационного кредита.
Но сейчас все эти варианты пока находятся на ранних стадиях обсуждений. По словам вице-премьера, всегда на столе будет оставаться вариант выделения макрофинансовой помощи и другие инструменты помощи Украине, которые уже использовались ранее.
Отметим, тем временем СМИ пишут, что Европейский Союз до сих пор не может согласовать надежный финансовый план для Украины, необходимый для разблокирования нового пакета МВФ. Таким образом, планы предоставления Украине финансовой помощи могут оказаться под угрозой.
ЕС длительное время ищет новые пути поддержки Украины из-за возникновения у нее дефицита бюджета в результате российского вторжения. Один из ключевых вариантов - создание "репарационного кредита", который позволит направить замороженные российские активы в пользу Украины.
Поскольку с использованием замороженных активов России пока существуют определенные проблемы, Еврокомиссия готовит новый план финансирования Украины. Подробнее о том, какие есть варианты, можно узнать в материале РБК-Украина.