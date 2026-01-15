Директор НАБУ ответил, объявили ли Ермаку подозрение
Бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку все еще не объявили никакого подозрения. Но в отношении него осуществляется досудебное расследование.
Как пишет РБК-Украина, об этом во время заседания временной следственной комиссии заявили директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель отдела детективов Александр Абакумов.
На заседании ВСК Кривоносу задали ряд вопросов относительно Ермака. В частности, интересовал вопрос, где проводили обыски у Ермака, объявили ли ему о подозрении и где сейчас находится экс-руководитель ОПУ.
Кривонос в ответ сообщил, что обыск на рабочем месте Ермака не проводили - только в "других местах". При этом он отметил, что не имеет права разглашать, что было найдено во время обыска.
"В данном случае то, что изъято, на это наложен арест. Да, среди них есть определенные цифровые носители", - сказал он.
Где сейчас Ермак и ведется ли следствие
Относительно вопросов о других следственных действиях с Ермаком, допросах и дополнительных обысках - Кривонос сослался на тайну досудебного расследования. Ведение досудебного расследования подтвердил Абакумов.
На вопрос, был ли допрос Ермака, директор НАБУ не ответил, ссылаясь на то, что данный вопрос составляет тайну досудебного расследования.
Директор НАБУ также отказался комментировать вопрос, проводился ли обыск у водителя Андрея Ермака. Информацию о местонахождении Ермака он назвал "тайной досудебного расследования".
Подозрение Ермаку, добавил Кривонос, до сих пор не объявлено. Но он опроверг, что на НАБУ кто-то давил, чтобы не давать экс-руководителю ОПУ подозрение.
Напомним, 28 ноября 2025 года НАБУ и САП провели обыски у тогдашнего главы Офиса президента Андрея Ермака. Источники РБК-Украина сообщили, что следственные действия были связаны с операцией "Мидас" по разоблачению масштабной коррупции в энергетике, о которой НАБУ объявило в ноябре 2025 года.
После обысков в тот же день Ермак написал заявление об отставке. Зеленский его удовлетворил, а на следующий день после увольнения Ермак посещал Банковую, чтобы поговорить с президентом Украины.
Что известно об обысках у Ермака - читайте в отдельном материале РБК-Украина.