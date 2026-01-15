Директор НАБУ ответил, объявили ли Ермаку подозрение

Бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку все еще не объявили никакого подозрения. Но в отношении него осуществляется досудебное расследование.

Как пишет РБК-Украина , об этом во время заседания временной следственной комиссии заявили директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель отдела детективов Александр Абакумов.

На заседании ВСК Кривоносу задали ряд вопросов относительно Ермака. В частности, интересовал вопрос, где проводили обыски у Ермака, объявили ли ему о подозрении и где сейчас находится экс-руководитель ОПУ.

Кривонос в ответ сообщил, что обыск на рабочем месте Ермака не проводили - только в "других местах". При этом он отметил, что не имеет права разглашать, что было найдено во время обыска.

"В данном случае то, что изъято, на это наложен арест. Да, среди них есть определенные цифровые носители", - сказал он.

Где сейчас Ермак и ведется ли следствие

Относительно вопросов о других следственных действиях с Ермаком, допросах и дополнительных обысках - Кривонос сослался на тайну досудебного расследования. Ведение досудебного расследования подтвердил Абакумов.

На вопрос, был ли допрос Ермака, директор НАБУ не ответил, ссылаясь на то, что данный вопрос составляет тайну досудебного расследования.

Директор НАБУ также отказался комментировать вопрос, проводился ли обыск у водителя Андрея Ермака. Информацию о местонахождении Ермака он назвал "тайной досудебного расследования".

Подозрение Ермаку, добавил Кривонос, до сих пор не объявлено. Но он опроверг, что на НАБУ кто-то давил, чтобы не давать экс-руководителю ОПУ подозрение.