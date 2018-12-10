Директор ГБР прокомментировал "секс-скандал" с Варченко

Фото: Роман Труба (РБК-Украина/Виталий Носач)

Труба заявил, что его "усилия были направлены на то, чтобы этот вопрос расследовали"

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба прокомментировал "секс-скандал" с Александром Варченко, замглавы департамента защиты экономики Нацполиции, который является гражданским мужем заместителя Трубы - Ольги Варченко. Об этом он сказал в ходе брифинга в понедельник, 10 декабря, передает корреспондент РБК-Украина.

Труба уточнил, что Госбюро расследований не имеет никакого отношения к расследованию этого дела.

"Расследование этого дела проводят наши коллеги, не ГБР. Я как никто хотел бы, чтобы в этом производстве были поставлены точки. В этом производстве

я допрошен, как свидетель, не был. Я бы хотел уточнить, что ожидаю ответа на ваши вопросы так же, как и вы", - сказал Труба.

Напомним, по делу секс-скандала с Варченко были задержаны двое человек - политтехнолог Владимир Петров и блогер Александр Барабошко.

Отметим, что за блогера Александра Барабошоа, который является фигурантом дела заместителя главы департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко, 3 декабря 2018 года, внесли 3 млн гривен залога.

Ранее, 29 ноября в Киеве был задержан политтехнолог Владимир Петров, который является подозреваемым по делу о заведомо ложном сообщении о преступлении, а также в нарушении тайны переписки правоохранителя. На следующий день суд отправил Петрова под домашний арест, у него забрали загранпаспорт. Под домашним арестом Петров будет находиться до 28 января 2019 года.

Добавим, в начале ноября студентка Наталья Бурейко обвинила Варченко в домогательствах, после которых ей стали поступать сообщения с угрозами расправы. Девушка обратилась в прокуратуру, заявив о угрозы и преследования со стороны Варченко. Вместе с тем, позднее она заявила, что стала жертвой циничной провокации и попросила прощения в семь'й Варченко.