За Барабошка внесли 3 млн гривень застави

Фото: Олександр Барабошко (РБК-Україна)

30 листопада суд Києва заарештував Барабошка із заставою у 3 млн гривень

За блогера Олександра Барабошка сьогодні, 3 грудня 2018 року, внесли 3 млн гривень застави. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив його адвокат Микита Чекман.

"Так, друзі внесли заставу за Олександра. Однак, за моєю інформацією, він ще перебуває в СІЗО. Ми очікуємо підтвердження платежу. Будемо сподіватися, що до вечора він вже вийде", - сказав адвокат.

Крім того, як повідомив у коментарі РБК-Україна журналіст Павло Немерюк, у Барабошко з'явився новий адвокат Андрій Смирнов, він, а також адвокат Микита Чекман на даний момент знаходяться в СІЗО і чекають зустрічі з Барабошка.

Згідно з процедурою, стороні захисту Барабошка після внесення застави необхідно отримати довідку про те, що гроші надійшли на казначейський рахунок; після цього, про сплату необхідно сповістити суд. Після цього адвокат зможе забрати Барабошка з СІЗО.

Як відомо, Барабошко є фігурантом справи заступника голови департаменту захисту економіки Нацполиции Олександра Варченка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 29 листопада поточного року в Києві був затриманий політтехнолог Володимир Петров, який є підозрюваним у справі про завідомо неправдиве повідомлення про злочин, а також порушення таємниці листування правоохоронця. У той же день пройшли обшуки і у Барабошка, після чого він був затриманий.

Як повідомляло РБК-Україна, 30 листопада Печерський райсуд Києва заарештував Барабошка з заставою в 3 млн гривень. Разом з тим, Петрова суд відправив під домашній арешт, у нього забрали закордонний паспорт. Під домашнім арештом Петров буде перебувати до 28 січня 2019 року.

Петров і Барабошко є фігурантами справи Варченка. За даними правоохоронців, вони причетні до скандалу, пов'язаного з співробітником Нацполіції.

Так, на початку листопада студентка Наталя Бурейко звинуватила Варченка в домаганнях, після яких їй почали надходити повідомлення з погрозами розправи. Дівчина звернулася в прокуратуру, заявивши про погрози і переслідування з боку Варченка. Разом з тим, пізніше вона заявила, що стала жертвою цинічній провокації і попросила вибачення у сім'ї Варченка.