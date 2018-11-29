У Києві затримали політтехнолога Петрова у зв'язку з "секс-скандалом" навколо Варченка

Фото: Володимир Петров (facebook.com/Владимир Петров)

У Петрова зараз проходять обшуки

Співробітники Головної військової прокуратури затримали підозрюваного Володимира Петрова в справі про завідомо неправдиве повідомлення про злочин, а також порушення таємниці листування правоохоронця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

У ГПУ зазначили, що слідчим управлінням СБУ у Києві та області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами завідомо неправдивого повідомлення про злочин, з'єднаного з штучним створенням доказів обвинувачення, порушенням таємниці листування, телефонних розмов і т. п., впливу на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків, а також за фактом незаконного збирання, зберігання і використання конфіденційної інформації про особу (ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 343 КК України).

Зазначимо, що адвокат Юрій Іващенко повідомив РБК-Україна, що зараз у Петрова проходять обшуки.

Також проводять обшуки в квартирі блогера Олександра Барабошко. У коментарі РБК-Україна він повідомив, що правоохоронці вилучили телефон і іншу техніку.

Нагадаємо, що на початку листопада Наталія Бурейко звинуватила заступника голови департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченко у домаганнях, після яких послідували повідомлення з погрозами розправи.

Бурейко подала в прокуратуру заяву про погрози і переслідування з боку чиновника. Проте пізніше вона заявила про те, що стала жертвою цинічній провокації і попросила вибачення у сім'ї Варченко.