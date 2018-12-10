Директор ДБР прокоментував "секс-скандал" з Варченком

Фото: Роман Труба (РБК-Україна/Віталій Носач)

Труба заявив, що його "зусилля були спрямовані на те, щоб це питання розслідували"

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба прокоментував "секс-скандал" із Олександром Варченко заступника голови департаменту захисту економіки Нацполіції, який є цивільним чоловіком заступниці Труби - Ольги Варченко. Про це він сказав у ході брифінгу в понеділок, 10 грудня, передає кореспондент РБК-Україна.

Труба уточнив, что Держбюро розслідувань не має жодного стосунку до розслідування цієї справи.

"Розслідування цієі справи проводять наші колеги, не ДБР. Я як ніхто хотів би, щоб у цьому провадженні були поставлені крапки. У цьому провадженні

я допитаний, як свідок, не був. Я б хотів уточнити, що очікую відповіді на ваші запитання так само, як і ви", - сказав Труба.

Нагадаємо, по справі секс-скандалу із Варченко були затримані двоє осіб - політтехнолог Володимир Петров та блогер Олександр Барабошко.

Зазначимо, що за блогера Олександра Барабошка, який є фігурантом справи заступника голови департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка, 3 грудня 2018 року, внесли 3 млн гривень застави.

Раніше, 29 листопада у Києві був затриманий політтехнолог Володимир Петров, який є підозрюваним у справі про завідомо неправдиве повідомлення про злочин, а також порушення таємниці листування правоохоронця. Наступного дня суд відправив Петрова під домашній арешт, у нього забрали закордонний паспорт. Під домашнім арештом Петров буде перебувати до 28 січня 2019 року.

Додамо, на початку листопада студентка Наталя Бурейко звинуватила Варченка в домаганнях, після яких їй почали надходити повідомлення з погрозами розправи. Дівчина звернулася в прокуратуру, заявивши про погрози і переслідування з боку Варченка. Разом з тим, пізніше вона заявила, що стала жертвою цинічної провокації і попросила вибачення у сім'ї Варченка.