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Діра в російському бюджеті стрімко зростає через війну з Україною, - Reuters

12:27 16.07.2026 Чт
2 хв
Реальність виявилися набагато гіршою, ніж очікування Кремля
aimg Юлія Капітонова
Фото: Попередній прогноз російських аналітиків виявився хибним (Getty Images)

Видатки та дефіцит федерального бюджету Росії можуть виявитися на понад один трильйон рублів більшими, ніж передбачає чинний бюджет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Причину такого перегляду на урядовому бюджетному порталі РФ не пояснили. Журналісти дійшли висновку, що це може бути пов'язано зі збільшенням витрат на війну проти України.

Минулого року дефіцит російського бюджету майже вп'ятеро перевищив початковий прогноз і сягнув 5,7 трлн рублів, або 2,6% ВВП. Це найвищий показник з часів пандемії COVID-19 у 2020 році.

За новими прогнозами, у 2026 році федеральні видатки Росії становитимуть 45,11 трлн рублів замість 44,07 трлн рублів, які були закладені в бюджеті.

За даними Мінфіну РФ, за перші шість місяців 2026 року дефіцит бюджету вже досяг 5,73 трлн рублів, або 2,5% ВВП. Це у 1,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов визнав, що дефіцит бюджету буде дещо більшим за офіційний прогноз. Водночас він продовжує стверджувати, що це не потребуватиме значного збільшення державних запозичень.

Крім того, російський Мінфін очікує, що дефіцит бюджету залишатиметься вищим за запланований ще щонайменше два роки.

На цьому тлі влада РФ перенесла досягнення нульового первинного дефіциту бюджету з попередніх планів на 2029 рік.

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Російська ФедераціяЕкономіка РФВійна Росії проти України