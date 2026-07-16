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Дыра в российском бюджете стремительно растет из-за войны с Украиной, - Reuters

12:27 16.07.2026 Чт
2 мин
Реальность оказалась гораздо хуже, чем ожидание Кремля
aimg Юлия Капитонова
Фото: Предыдущий прогноз российских аналитиков оказался ложным (Getty Images)

Расходы и дефицит федерального бюджета России могут превысить показатели, заложенные в действующий бюджет, более чем на один триллион рублей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Причины такого пересмотра на правительственном бюджетном портале РФ не объяснили. Журналисты пришли к выводу, что это может быть связано с увеличением расходов на войну против Украины.

В прошлом году дефицит российского бюджета почти в пять раз превысил первоначальный прогноз и достиг 5,7 трлн рублей, или 2,6% ВВП. Это самый высокий показатель со времен пандемии COVID-19 в 2020 году.

По новым прогнозам, в 2026 году федеральные расходы России будут составлять 45,11 трлн рублей вместо 44,07 трлн рублей, заложенных в бюджете.

По данным Минфина РФ, за первые шесть месяцев 2026 года дефицит бюджета уже достиг 5,73 трлн. рублей, или 2,5% ВВП. Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Министр финансов России Антон Силуанов признал, что дефицит бюджета будет несколько больше официального прогноза. В то же время, он продолжает утверждать, что это не потребует значительного увеличения государственных заимствований.

Кроме того, российский Минфин ожидает, что дефицит бюджета будет оставаться выше запланированного еще не менее двух лет.

На этом фоне власти РФ перенесли достижение нулевого первоначального дефицита бюджета по предварительным планам на 2029 год.

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