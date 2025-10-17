Дипстрайки досягли цілі? У Росії накинулися на "Мадяра" через удари по НПЗ

Нагадаємо, Україна нарощує виробництво далекобійних дронів і ракет і відповідає ударами по російській енергетиці майже щодня. Удари по НПЗ і електростанціях уже спричинили дефіцит палива і перебої в постачанні.

Удари по НПЗ та енергетиці спричинили всередині країни-агресорки паливну кризу і вдарили по логістиці армії. Російський диктатор прокоментував удари як спробу Києва показати "західним покровителям" хоч якісь успіхи, але пообіцяв, що це не допоможе Україні.

Зазначимо, Україна доводить, що здатна вражати об'єкти на великих відстанях - від портів до нафтопереробних заводів на великих віддаленнях від лінії фронту.

Це змінює баланс витрат і ставить Кремлю нові дилеми в стратегії ведення війни.