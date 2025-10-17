Дипстрайки достигли цели? В России набросились на "Мадяра" из-за ударов по НПЗ

Напомним, Украина наращивает производство дальнобойных дронов и ракет и отвечает ударами по российской энергетике почти ежедневно. Удары по НПЗ и электростанциям уже вызвали дефицит топлива и перебои в поставках.

Удары по НПЗ и энергетике вызвали внутри страны-агрессора топливный кризис и ударили по логистике армии. Российский диктатор прокомментировал удары как попытку Киева показать "западным покровителям" хоть какие-то успехи, но пообещал, что это не поможет Украине.

Отметим, Украина доказывает, что способна поражать объекты на больших расстояниях - от портов до нефтеперерабатывающих заводов на больших удалениях от линии фронта.

Это меняет баланс расходов и ставит Кремлю новые дилеммы в стратегии ведения войны.