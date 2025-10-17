ua en ru
Дипстрайки достигли цели? В России набросились на "Мадяра" из-за ударов по НПЗ

Россия, Пятница 17 октября 2025 22:05
Дипстрайки достигли цели? В России набросились на "Мадяра" из-за ударов по НПЗ Фото: Роберт Бровди, командующий Сил беспилотных систем (Birds of the Magyar 414OB)
Автор: Валерий Ульяненко

Россия записала командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди в "террористы" из-за масштабных обстрелов нефтеперерабатывающих заводов. Тот в ответ пообещал, что обстрелов будет еще больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на следственный комитет РФ и сообщение "Мадяра" в Telegram.

Из-за ударов украинских дронов по объектам топливно-энергетического комплекса России "Мадьяра" и командующего 14 отдельного полка беспилотных систем Дмитрия Бондаровича обвинили в "терроризме".

Отмечается, что сейчас страна-агрессор проводит комплекс действий, направленных на оценку ущерба, нанесенного энергообъектам РФ украинскими дальнобойными дронами.

Командующий Сил беспилотных систем в ответ на обвинения со стороны России заявил, что удары по энергообъектам страны-агрессора продолжатся.

"Сентябрь 2025 г. Силами "Птиц" СБС 39 объектов топливно-энергетического комплекса и "критически важных объектов гражданской инфраструктуры". Еще 57 объектов отработано в глубине болотного царства в период 1-17 октября 2025 года. Дальше будет, все черно-бело", - говорится в его заметке.

Напомним, Украина наращивает производство дальнобойных дронов и ракет и отвечает ударами по российской энергетике почти ежедневно. Удары по НПЗ и электростанциям уже вызвали дефицит топлива и перебои в поставках.

Удары по НПЗ и энергетике вызвали внутри страны-агрессора топливный кризис и ударили по логистике армии. Российский диктатор прокомментировал удары как попытку Киева показать "западным покровителям" хоть какие-то успехи, но пообещал, что это не поможет Украине.

Отметим, Украина доказывает, что способна поражать объекты на больших расстояниях - от портов до нефтеперерабатывающих заводов на больших удалениях от линии фронта.

Это меняет баланс расходов и ставит Кремлю новые дилеммы в стратегии ведения войны.

