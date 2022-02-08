Дипмиссия посольства США в Киеве может переехать, - BuzzFeed

Посольство США в Киеве может переехать на запад Украины. Это связано из-за опасений возможного вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BuzzFeed .

По информации источников издания, посольство еще не приняло решение, но при этом активно обсуждается переезд в западную часть государства.

Как сообщает портал, в Госдепартаменте Соединенных Штатов в ответ на запрос заявили, что "на данный момент сообщить нечего", посольство в украинской столице продолжает оказывать большинство консульских услуг.