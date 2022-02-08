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Дипмиссия посольства США в Киеве может переехать, - BuzzFeed

Автор: Артур Родивилов

Посольство США в Киеве может переехать на запад Украины. Это связано из-за опасений возможного вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BuzzFeed.

По информации источников издания, посольство еще не приняло решение, но при этом активно обсуждается переезд в западную часть государства.

Как сообщает портал, в Госдепартаменте Соединенных Штатов в ответ на запрос заявили, что "на данный момент сообщить нечего", посольство в украинской столице продолжает оказывать большинство консульских услуг.

Напомним, Канада временно отзывает семьи своих дипломатов из Украины.

Кроме того, Госдепартамент США разрешил части сотрудников американского посольства покинуть Украину с семьями.

Отметим, вслед за США аналогичные решения приняли Британия и Австралия.

В МИД назвали это частью "дипломатической игры".

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Вторжение России в Украину