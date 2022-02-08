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Дипмісія посольства США в Києві може переїхати, - BuzzFeed

Автор: Артур Родивилов

Посольство США в Києві може переїхати на захід України. Це пов'язано через побоювання можливого вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BuzzFeed.

За інформацією джерел видання, посольство ще не прийняло рішення, але при цьому активно обговорюється переїзд в західну частину держави.

Як повідомляє портал, в Держдепартаменті Сполучених Штатів у відповідь на запит заявили, що "на цей час повідомити нічого", посольство в українській столиці продовжує надавати більшість консульських послуг.

Нагадаємо, Канада тимчасово відкликає сім'ї своїх дипломатів з України.

Крім того, Держдепартамент США дозволив частині співробітників американського посольства покинути Україну з сім'ями.

Зазначимо, слідом за США аналогічні рішення прийняли Британія і Австралія.

У МЗС назвали це частиною "дипломатичної гри".

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Вторгнення Росії до України