Дипмісія посольства США в Києві може переїхати, - BuzzFeed

Посольство США в Києві може переїхати на захід України. Це пов'язано через побоювання можливого вторгнення Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BuzzFeed.
За інформацією джерел видання, посольство ще не прийняло рішення, але при цьому активно обговорюється переїзд в західну частину держави.
Як повідомляє портал, в Держдепартаменті Сполучених Штатів у відповідь на запит заявили, що "на цей час повідомити нічого", посольство в українській столиці продовжує надавати більшість консульських послуг.
Нагадаємо, Канада тимчасово відкликає сім'ї своїх дипломатів з України.
Крім того, Держдепартамент США дозволив частині співробітників американського посольства покинути Україну з сім'ями.
Зазначимо, слідом за США аналогічні рішення прийняли Британія і Австралія.
У МЗС назвали це частиною "дипломатичної гри".