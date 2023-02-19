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Дипломатичний спринт. Кулеба провів 15 переговорів про зброю і санкції на конференції в Мюнхені

Новость на русском →
Неділя 19 лютого 2023 15:33
Дипломатичний спринт. Кулеба провів 15 переговорів про зброю і санкції на конференції в Мюнхені Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів 15 переговорів із дипломатами країн Заходу та Азії під час Мюнхенської безпекової конференції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

"За останню добу на Мюнхенській безпековій конференції Дмитро Кулеба провів дипломатичний спринт. 15 переговорів за 24 години, а також виступи, панельні дискусії, інтерв’ю та пресконференції", - сказано у повідомленні.

Так, міністр закордонних справ поспілкувався з генеральним секретарем НАТО, держсекретарем США, топ-дипломатам Китаю, головами дипломатії G7, віцеканцлером Німеччини, міністрами закордонних справ Пакистану, Іраку, Бразилії, Японії, Швеції, сенаторам США і не тільки.

Зокрема, політики домовилися про:

  • швидше постачання зброї та боєприпасів Україні,
  • розгортання на повну оборонної промисловості партнерів,
  • нові санкції проти Росію,
  • просування української "формули миру",
  • мобілізацію підтримки важливих голосувань в ООН.

Нагадаємо, міністри країн G7 домовилися про пришвидшення постачання озброєння Україні та введення нових санкцій проти Росії.

Окрім того, Кулеба закликав міжнародних союзників почати навчання українських пілотів без додаткових зобов'язань.

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