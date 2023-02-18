ua ru
Сб, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кулеба заявив про "швидкі постачання зброї" та нові санкції після зустрічі з міністрами G7

Новость на русском →
Київ, Субота 18 лютого 2023 14:19
Кулеба заявив про "швидкі постачання зброї" та нові санкції після зустрічі з міністрами G7 Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба зустрівся з міністрами країн G7 (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Марія Кучерявець

Міністри G7 під час зустрічі домовилися про подальшу підтримку України. Зокрема, йдеться про пришвидшення постачання зброї та введення нових санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку глави МЗС Дмитра Кулеби.

"Я взяв участь у міністерській зустрічі G7 на запрошення голови японського МЗС Йосімаса Хаясі. Ми зосередилися на всьому, що потрібно для перемоги України у 2023 році. Будуть швидкі поставки зброї та нові санкції. Росія повинна усвідомити, що ми не втомимося протидіяти її агресії", - написав Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США та країни G7 мають намір 24 лютого запровадити новий масштабний пакет санкцій проти Росії.

Також ми писали, що країни "Великої сімки" заявили про готовність виділити Україні 32 млрд доларів фінансової допомоги у 2023 році.

При цьому прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та прем'єр Канади Джастін Трюдо домовилися, що країни G7 сприятимуть співпраці з метою підтримки України у війні з РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України G7 Дмитро Кулеба Санкції проти Росії Військова допомога
NEWS
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
DAILY
Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде