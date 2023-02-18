Кулеба закликав партнерів розпочати навчання українських пілотів без додаткових зобов'язань

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів, які можуть відправити Україні винищувачі, почати тренувати українських пілотів, без взяття на себе зараз додаткових зобов'язань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дмитра Кулеби на брифінгу під час Мюнхенської конференції з безпеки.

"Я ризикну, але скажу, що Україна отримає літаки: це питання часу і процедур. Це займе більше часу, ніж танки. Ми розуміємо це", - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що першим кроком є саме тренування пілотів. У випадку з танками, за його словами, було витрачено багато часу через спочатку оголошене рішення про постачання, а після - про навчання військових.

"Тепер ми пропонуємо навпаки. Це наш запит до всіх наших друзів, хто може потенційно поділитися з Україною літаками: почніть тренування якомога швидше, без взяття на себе конкретно зараз якихось додаткових зобов'язань", - підкреслив міністр.