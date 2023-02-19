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Дипломатический спринт. Кулеба провел 15 переговоров об оружии и санкциях на конференции в Мюнхене

Новина українською →
Воскресенье 19 февраля 2023 15:33
Дипломатический спринт. Кулеба провел 15 переговоров об оружии и санкциях на конференции в Мюнхене Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел 15 переговоров с дипломатами стран Запада и Азии во время Мюнхенской конференции безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"За последние сутки на Мюнхенской конференции безопасности Дмитрий Кулеба провел дипломатический спринт. 15 переговоров за 24 часа, а также выступления, панельные дискуссии, интервью и пресс-конференции", - сказано в сообщении.

Так, министр иностранных дел пообщался с генеральным секретарем НАТО, госсекретарем США, топ-дипломатом Китая, главами дипломатии G7, вице-канцлером Германии, министрами иностранных дел Пакистана, Ирака, Бразилии, Японии, Швеции, сенаторами США и не только.

В частности, политики договорились о:

  • ускорении поставок оружия и боеприпасов Украине,
  • развертывании на полную оборонной промышленностм партнеров,
  • новых санкциях против России,
  • продвижении украинской "формулы мира",
  • мобилизации поддержки важных голосований в ООН.

Напомним, министры стран G7 договорились об ускорении поставок вооружения Украине и введении новых санкций против России.

Кроме того, Кулеба призвал международных союзников начать обучение украинских пилотов без дополнительных обязательств.

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Дмитрий Кулеба МИД Украины Мюнхенская конференция по безопасности
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