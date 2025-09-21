Дипломатичний скандал: міністр Бразилії пропустить Генасамблею ООН через "неприйнятну" візу США

Міністр охорони здоров’я Бразилії відмовився від поїздки на Генасамблею ООН через обмеження візи з боку адміністрації Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.
Йдеться про одного із найближчих соратників президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви, міністра охорони здоров’я Бразилії Александре Паділью. Наступного тижня він мав прибути до Нью-Йорка на Генеральну Асамблею ООН.
От тільки міністр отримав від США візу, яка дозволяє йому пересування в Нью-Йорку лише штаб-квартирою ООН та кількома кварталами поблизу його готелю. У своєму зверненні Паділья назвав дії американської влади "безпідставними й довільними обмеженнями дипломатичної діяльності Бразилії".
За інформацією двох бразильських посадовців, які говорили на умовах анонімності, адміністрація Лули вже подала офіційний протест до ООН.
У листі до Генсека ООН Антоніу Гутерреша бразильський уряд висловив занепокоєння, що подібні обмеження можуть застосувати й до інших членів делегації. У документі йдеться, що рішення США порушує статтю 105 Статуту ООН та конвенцію про привілеї й імунітети, які гарантують свободу пересування урядовців. Також Бразилія нагадала, що резолюція Генасамблеї ООН 43/48 зобов’язує країну-господаря забезпечувати безперешкодний доступ усім делегаціям, незалежно від їхніх політичних позицій.
Наразі ані ООН, ані уряд США не прокоментували ситуацію.
Відносини між країнами значно загострилися після того, як президент США Дональд Трамп запровадив 50% мито на бразильський експорт. Цей крок він пояснив вироком Верховного суду Бразилії, який засудив колишнього президента Жаїра Болсонару до 27 років ув’язнення за спробу державного перевороту.
Так, 30 липня президент США Дональд Трамп запровадив додатковий тариф у 40% на імпорт товарів з Бразилії. Разом зі "стандартним" митом у 10%, загальний розмір тарифів складає зараз 50%.
Нещодавно Верховний суд Бразилії призначив колишньому президенту Жаїру Болсонару 27 років ув'язнення. Його визнали винним у спробі скасувати результати президентських виборів 2022 року і спробі вбивства президента Лули да Сілви.
До слова, у колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару діагностували рак шкіри.