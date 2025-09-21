Дипломатический скандал: министр Бразилии пропустит Генассамблею ООН из-за "неприемлемой" визы США

Речь идет об одном из ближайших соратников президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, министре здравоохранения Бразилии Александре Падилью. На следующей неделе он должен был прибыть в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН.

Вот только министр получил от США визу, которая позволяет ему передвижение в Нью-Йорке только по штаб-квартире ООН и нескольким кварталам вблизи его отеля. В своем обращении Падилья назвал действия американских властей "безосновательными и произвольными ограничениями дипломатической деятельности Бразилии".

По информации двух бразильских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, администрация Лулы уже подала официальный протест в ООН.

В письме к Генсеку ООН Антониу Гутеррешу бразильское правительство выразило обеспокоенность, что подобные ограничения могут применить и к другим членам делегации. В документе говорится, что решение США нарушает статью 105 Устава ООН и конвенцию о привилегиях и иммунитетах, которые гарантируют свободу передвижения чиновников. Также Бразилия напомнила, что резолюция Генассамблеи ООН 43/48 обязывает страну-хозяина обеспечивать беспрепятственный доступ всем делегациям, независимо от их политических позиций.

Пока ни ООН, ни правительство США не прокомментировали ситуацию.