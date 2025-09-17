ua en ru
В експрезидента Бразилії Болсонару виявили рак шкіри

Середа 17 вересня 2025 22:06
В експрезидента Бразилії Болсонару виявили рак шкіри Фото: Жаїр Болсонару, президент Бразилії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару діагностували рак шкіри на ранній стадії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У бразильському госпіталі DF Star повідомили, що Жаїр Болсонару залишив лікарню, куди його госпіталізували напередодні через блювоту, запаморочення і знижений тиск.

У медичному закладі наголосили, що його стан покращився, проте потрібне подальше спостереження. Аналізи також показали наявність плоскоклітинного раку шкіри, що потребуватиме регулярного контролю за станом здоров'я колишнього президента.

"Дослідження показали, що двоє з (шкірних - ред.) утворень були ранньою стадією раку шкіри. Вони вже були видалені, але необхідне регулярне спостереження, щоб переконатися, що нові утворення не з'являються і видалення було повним", - уточнили там.

Вирок для Болсонару

Нагадаємо, минулого тижня Верховний суд Бразилії призначив колишньому президенту Жаїру Болсонару 27 років ув'язнення.

Його визнали винним у спробі скасувати результати президентських виборів 2022 року і спробі вбивства президента Лули да Сілви.

70-річний Болсонару разом з іншими обвинуваченими відкидали всі звинувачення і називали судовий розгляд політично мотивованим переслідуванням.

