В експрезидента Бразилії Болсонару виявили рак шкіри

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У бразильському госпіталі DF Star повідомили, що Жаїр Болсонару залишив лікарню, куди його госпіталізували напередодні через блювоту, запаморочення і знижений тиск.

У медичному закладі наголосили, що його стан покращився, проте потрібне подальше спостереження. Аналізи також показали наявність плоскоклітинного раку шкіри, що потребуватиме регулярного контролю за станом здоров'я колишнього президента.

"Дослідження показали, що двоє з (шкірних - ред.) утворень були ранньою стадією раку шкіри. Вони вже були видалені, але необхідне регулярне спостереження, щоб переконатися, що нові утворення не з'являються і видалення було повним", - уточнили там.