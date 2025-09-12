Експрезидента Бразилії Болсонару відправили за ґрати на 27 років: що відомо

Верховний суд Бразилії засудив експрезидента країни Жаїру Болсонару до 27 років ув'язнення за спробу скасувати результати президентських виборів 2022 року і спробу вбивства обраного президентом Лули да Сілви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання G1 та CNN.

Чотири з п’яти суддів колегії Верховного суду Бразилії проголосували за засудження Болсонару за всіма п’ятьма обвинуваченнями у справі та призначили йому покарання у вигляді 27 років і трьох місяців ув’язнення.

Політика визнано винним у плануванні державного перевороту, участі в озброєній злочинній організації, спробі силоміць скасувати демократичний лад Бразилії, вчиненні насильницьких дій проти державних інституцій та пошкодженні державного майна під час штурму урядових будівель його прихильниками 8 січня 2023 року.

За версією прокурорів, частиною змови планувалося можливе використання вибухівки, військової зброї або отрути для вбивства лівого президента Луїса Інасіу Лула да Сілви, його віцепрезидента Жеральдо Алкміна та судді Верховного суду Александре де Мораеса, що керував судовим процесом над Болсонару.

На суді експрезидент Бразилії та інші обвинувачені заперечували будь-які правопорушення.

Суть обвинувачень

Основні докази проти Болсонару стосувалися його спроб залишитися при владі після поразки на президентських виборах 2022 року на користь Лула да Сілви.

Федеральна поліція заявила, що політик був "повністю поінформований" щодо намірів скасувати результати виборів, тиску на армію для втручання і навіть створення паралельного "офісу управління кризами" для керівництва урядом.

Прокурори стверджували, що змова почалася ще у 2021 році для підриву довіри громадськості до виборчої системи.

Після поразки Болсонару на виборах 2022 року, обвинувачені намагалися скасувати результати, змушуючи прихильників політика виходити на вулиці Бразиліа, де вони штурмували та вчиняли вандалізм у трьох урядових будівлях 8 січня 2023 року.

Мораес, який у вівторок перший підтримав обвинувачення, заявив, що обвинувачені "вчинили всі кримінальні злочини, інкриміновані Генеральною прокуратурою". Судді Флавіо Діно, Кармен Лусія та Крістіано Занін пдтримали вердикт Болсонару.

Адвокати захисту ще можуть подати апеляції, однак після їхнього вичерпання рішення стає остаточним, і будь-які тюремні терміни можуть бути виконані.

70-річний Болсонару та інші обвинувачені заперечували будь-які правопорушення і називали весь судовий процес політичним переслідуванням.