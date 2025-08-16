ua en ru
Сб, 16 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Динамо" не оставило шансов "Эпицентру" и единолично возглавило таблицу УПЛ (видео)

Суббота 16 августа 2025 19:59
UA EN RU
"Динамо" не оставило шансов "Эпицентру" и единолично возглавило таблицу УПЛ (видео) Фото: Эдуардо Герреро впервые отличился за киевлян в УПЛ (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

Киевское "Динамо" одержало третью победу в трех стартовых поединках украинской Премьер-лиги-2025/26. Успех в игре с "Эпицентром" из Каменца-Подольского позволило "бело-синим" единолично возглавить турнирную таблицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

УПЛ, 3-й тур

"Эпицентр" - "Динамо" - 1:4

Голы: Климец, 38 - Герреро, 8, Михайленко, 45+3, Волошин, 57, Ванат, 90+4

Как прошел матч

Уже на 8-й минуте счет открыл Герреро после передачи Михайленко. Для панамского нападающего это стал первый гол в чемпионате Украины за киевский клуб: его безголевая серия длилась 17 матчей.

Впрочем, хозяева ответили еще в первом тайме - на 38-й минуте забил Климец. Этот мяч стал историческим, ведь стал первым для "Эпицентра" в УПЛ.

Однако киевляне быстро вернули себе преимущество: перед свистком на перерыв Михайленко реализовал передачу Пихаленка.

Во втором тайме команда Александра Шовковского окончательно сняла вопрос о победителе. На 58-й минуте отличился Волошин. А уже в компенсированное время Ванат оформил четвертый гол "бело-синих" после комбинации с участием Торреса и Шапаренко.

Что означает победа "Динамо"

Это уже третья подряд победа "Динамо" на старте нового сезона УПЛ. С 9-ю очками "бело-синие" единолично возглавили турнирную таблицу.

"Эпицентр" же пока остается без зачетных баллов: три поражения в трех играх.

Ранее рассказали, как Краснопир спас "Карпаты" во втором матче подряд, а "Колос" потерял очки в меньшинстве.

Также мы сообщили, что "Динамо" сыграет с "Маккаби" в Лиге Европы на недружественной территории.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол УПЛ Динамо
Новости
"Приближает к нужным решениям": Путин сделал циничное заявление о встрече с Трампом
"Приближает к нужным решениям": Путин сделал циничное заявление о встрече с Трампом
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия