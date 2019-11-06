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Динамо Загреб - Шахтер: где смотреть матч

Новости » Спорт     06.11.2019 - 17:05
Динамо Загреб - Шахтер: где смотреть матч
Фото: "Динамо" Загреб - "Шахтер" (shakhtar.com)

Где и когда начнется поединок 4 тура группового турнира Лиги чемпионов

Загребское "Динамо" примет донецкий "Шахтер" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. По мнению букмекеров, фаворитом этого матча является хорватская команда.

6 ноября 22:00
Загреб, стадион "Максимир"

В среду, 6 ноября, на стадионе "Максимир" в Загребе состоится матч 4 тура Лиги чемпионов, в котором встретятся местное "Динамо" и донецкий "Шахтер". В прямом эфире в Украине транслировать матч будет телеканал "Футбол 2". Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

В прошлом туре, который состоялся две недели назад в Харькове, "Шахтер" и "Динамо" З забили друг другу по два мяча и по-прежнему имеют одинаковое число очков в группе С. Отставание от "Манчестер Сити" составляет пять очков, замыкающая таблицу "Аталанта" пока не набрала ни очка.

Поэтому для команд встреча в Загребе является по-настоящему решающей: поражение поставит под большое сомнение перспективы выхода из группы, а победа, наоборот, почти гарантирует фаворита в споре за вторую путевку в плей-офф.

Напомним, "Шахтер" отправился в Загреб без парочки важных атакующих игроков - Евгения Коноплянки и Манора Соломона.

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