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Динамо Загреб - Шахтар: де дивитися матч

Новини » Спорт     06.11.2019 - 17:05
Динамо Загреб - Шахтар: де дивитися матч
Фото: "Динамо" Загреб - "Шахтар" (shakhtar.com)

Де і коли почнеться поєдинок 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів

Загребське "Динамо" прийме донецький "Шахтар" в четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів. На думку букмекерів, фаворитом цього матчу є хорватська команда.

6 листопада 22:00
Загреб, стадіон "Максимір"

У середу, 6 листопада, на стадіоні "Максимір" в Загребі відбудеться матч 4 туру Ліги чемпіонів, в якому зустрінуться місцеве "Динамо" і донецький "Шахтар". У прямому ефірі в Україні транслювати матч буде телеканал "Футбол 2". Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом.

У минулому турі, який відбувся два тижні тому в Харкові, "Шахтар" і "Динамо" З забили одне одному по два м'ячі і, як і раніше, мають однакове число очок в групі С. Відставання від "Манчестер Сіті" становить п'ять очок, замикає таблицю "Аталанта", яка поки не набрала жодного очка.

Тому для команд зустріч в Загребі є по-справжньому вирішальною: поразка поставить під великий сумнів перспективи виходу з групи, а перемога, навпаки, майже гарантує фаворита в боротьбі за другу путівку в плей-офф.

Нагадаємо, "Шахтар" відправився в Загреб без парочки важливих атакуючих гравців - Євгена Коноплянки та Манора Соломона.

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