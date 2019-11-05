ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Шахтер" отправился на матч с загребским "Динамо" без Коноплянки и Соломона

Новости » Спорт     05.11.2019 - 12:11
"Шахтер" отправился на матч с загребским "Динамо" без Коноплянки и Соломона
Фото: Евгений Коноплянка (shakhtar.com)

Луиш Каштру взял с собой в столицу Хорватии 20 игроков

Донецкий "Шахтер" вылетел в Хорватию на матч 4 тура Лиги чемпионов против загребского "Динамо". Об этом информирует пресс-служба клуба.

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру взял с собой 20 футболистов. В Украине остались травмированные Евгений Коноплянка и Манор Соломон.

Португальский специалист взял следующих исполнителей:

Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин
Защитники: Болбат, Додо, Кривцов, Хочолава, Бондарь, Матвиенко, Исмаили
Полузащитники: Степаненко, Алан Патрик, Коваленко, Маркос, Марлос, Тете, Тайсон, Дентиньо
Нападающие: Мораес, Сикан

Сам матч "Динамо" Загреб - "Шахтер" состоится 6 ноября в 22:00 по киевскому времени. В этой игре определится главный претендент на вторую путевку в плей-офф. Обе команды после 3 туров имеют 4 очка и делят 2 место. Напомним, в Харькове команды разошлись боевой ничьей 2:2.

"Шахтер" впервые за 10 лет не сыграет в финале Кубка Украины Пятов высказался о пенальти в ворота "Шахтера" в матче с "Динамо" Загреб
Новости Украины ДинамоШахтерКоноплянкаХорватияФутбол
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь