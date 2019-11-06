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Динамо Загреб - Шахтер: прогноз букмекеров

Новости » Спорт     06.11.2019 - 14:24
Динамо Загреб - Шахтер: прогноз букмекеров
Фото: "Динамо" Загреб - "Шахтер" (shakhtar.com)

Специалисты считают фаворитом хорватский клуб

Донецкий "Шахтер" на выезде против загребского "Динамо" проведет четвертый матч на групповом этапе Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2".

6 ноября 22:00
Загреб, стадион "Максимир"

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии фаворитом является загребский клуб. Так, на победу хорватского "Динамо" оценивают в 2,46, а успех "Шахтера" - 2,87. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом в 3,45.

В предыдущем поединке, который прошел две недели назад в Харькове, "Шахтер" и "Динамо" З забили друг другу по два мяча и по-прежнему имеют одинаковое число очков в группе С. Отставание от "Манчестер Сити" составляет пять очков, замыкающая таблицу "Аталанта" пока не набрала ни очка.

Поэтому для команд встреча в Загребе является по-настоящему решающей: поражение поставит под большое сомнение перспективы выхода из группы, а победа, наоборот, почти гарантирует фаворита в споре за вторую путевку в плей-офф.

Напомним, "Шахтер" отправился в Загреб без парочки важных атакующих игроков - Евгения Коноплянки и Манора Соломона.

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