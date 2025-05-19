"Динамо" вийде на наступний матч з новою емблемою: що змінилося (фото)

Після здобуття 30-го чемпіонського титулу у своїй історії, київське "Динамо" офіційно отримає оновлену клубну емблему. Її презентація відбудеться в матчі заключного туру УПЛ.

Дебют нової емблеми

У формі з новою емблемою футболісти "Динамо" вперше зіграють вже в найближчому матчі – в рамках 30-го туру чемпіонату України з ковалівським "Колосом". Він відбудеться в суботу, 24 травня, на стадіоні імені Валерія Лобановського. Початок гри – о 18:00.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс у коментарі клубній прес-службі підтвердив, що прем'єра нового логотипу матиме особливе значення:

"На матчі з "Колосом" ми представимо оновлений логотип клубу з третьою зіркою, який матиме особливе значення та присвяту. Повірте, це буде символ, який говоритиме більше, ніж слова".

Нова емблема "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Що символізує третя зірка

Оновлений логотип символізує 30 чемпіонських титулів, які здобув клуб:

17 перемог у чемпіонатах України

13 чемпіонств – за часів СРСР

Третя зірка – це неофіційне, але прийняте в футбольному світі вшанування кожного десятого титулу. До цього на емблемі "Динамо" вже були дві зірки.

Новий логотип уже з’явився на офіційних сторінках клубу в соцмережах (Facebook, X, Instagram, Telegram), але поки що не оновлений на сайті. Його дебют на формі гравців стане знаковою подією.

Чемпіонський титул достроково

"Динамо" достроково оформило чемпіонство в 29-му турі УПЛ, зігравши внічию в Одесі з "Чорноморцем" (1:1). Цей результат зробив киян недосяжними для найближчого переслідувача – "Олександрії".

Здобувши 17-те "золото" в епоху незалежної України, "Динамо" повернуло собі титул, яким три роки поспіль володів донецький "Шахтар". А також встановило нову планку рекорду по чемпіонствам у національній першості.