Задача з трьома невідомими: які запитання залишив 29 тур УПЛ

У 29-му турі української Прем'єр-ліги визначилися чемпіон, призери та перший невдаха. У сезоні залишилось ще три відкритих запитання.

Про головні події двох ігрових днів та інтриги, що залишились – в огляді РБК-Україна .

Що вже відомо

Головне – ми отримали чемпіона. Ним офіційно стало "Динамо". Столичний гранд випереджає "Олександрію" на три пункти і "містяни" цілком можуть наздогнати його за очками. Але в очних зустрічах перевага на боці киян, тому з "золотом" вже все ясно.

Як і з іншими нагородами. "Олександрія" взяла перше у своїй історії "срібло". "Шахтар" відстає на п'ять очок і вже ніяк наздогнати не може. Для "гірників", до речі, "бронза" теж у новинку. Раніше вони були чемпіонами та віце-чемпіонами, не потрапляли до числа медалістів. Але третіми не фінішували ніколи. Тому донеччан можна також привітати з почином.

А одеситам – поспівчувати. "Чорноморець" не врятувала почесна нічия з чемпіонами: вона для них дорівнювала поразці. Провівши чотири сезони в елітному дивізіоні, "моряки" повертається до Першої ліги.

Що вирішуватиметься в останньому турі

В УПЛ-2024/25 залишилося три головних інтриги.

Четверте місце та путівка в Лігу конференцій. Претендують: "Полісся" (47 очок), "Карпати" та "Кривбас" (по 46).

У 30-му турі "Полісся" та "Кривбас" грають між собою в Житомирі. А "Карпати" вдома приймуть "Зорю". Найгірше положення у "Кривбаса". Навіть перемога у житомирському матчі не гарантує йому успіх у суперечці. Якщо виграють також "Карпати" – буде рівність балів, але у львів'ян перевага в особистих зустрічах (3:0, 0:2). Найзрозуміліше завдання у "Полісся": перемога – і воно на коні.

Прямий виліт і перехідні матчі. Претендентів на другу пряму "путівку" в Першу лігу троє: "Інгулець", "Лівий Берег" та "Ворскла". На перехідні ігри – ще й "Оболонь". Тут календар ніби спеціально підготував уболівальниками два протистояння не на життя, а на смерть: "Оболонь" – "Лівий Берег" та "Інгулець" – "Ворскла".

Клуб з Петрового може відправити полтавців напряму в Першу лігу, якщо переможе, а "Лівий Берег" зіграє внічию. "Лелеки", у свою чергу, також ризикують вилетіти. Але й можуть уникнути навіть перехідних матчів, якщо здолають "Оболонь" (їхня зустріч у першому колі принесла нічию – 1:1). Існують й інші варіанти в залежності від результатів. Коротше кажучи, нудьгувати не доведеться.

Відеоогляди матчів 29-го туру

"Колос" – "Карпати" – 2:1

Голи: Кінарейкін, 55 (автогол), Гагнідзе, 89 – Краснічі, 9 (автогол)

"Кривбас" – "Оболонь" – 1:0

Гол: Кузик, 48

"Зоря" – "Полісся" – 0:1

Гол: Батіста, 33

ЛНЗ – "Ворскла" – 0:0

"Лівий Берег" – "Рух" – 1:0

Гол: Шастал, 15

"Олександрія" – "Верес" – 3:1

Голи: Цара, 5, 21, Ковалець, 36 – Гайдучик, 47

"Інгулець" – "Шахтар" – 1:4

Голи: Волохатий, 17 – Бондаренко, 3, 90+1, Судаков, 67, 71

"Чорноморець" – "Динамо" – 1:1

Голи: Хобленко, 68 – Ярмоленко, 54