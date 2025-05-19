"Динамо" выйдет на следующий матч с новой эмблемой: что изменилось (фото)

После получения 30-го чемпионского титула в своей истории, киевское "Динамо" официально получит обновленную клубную эмблему. Ее презентация состоится в матче заключительного тура УПЛ.

Дебют новой эмблемы

В форме с новой эмблемой футболисты "Динамо" впервые сыграют уже в ближайшем матче - в рамках 30-го тура чемпионата Украины с ковалевским "Колосом". Он состоится в субботу, 24 мая, на стадионе имени Валерия Лобановского. Начало игры - в 18:00.

Президент "Динамо" Игорь Суркис в комментарии клубной пресс-службе подтвердил, что премьера нового логотипа будет иметь особое значение:

"На матче с "Колосом" мы представим обновленный логотип клуба с третьей звездой, который будет иметь особое значение и посвящение. Поверьте, это будет символ, который будет говорить больше, чем слова".

Новая эмблема "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Что символизирует третья звезда

Обновленный логотип символизирует 30 чемпионских титулов, которые получил клуб:

17 побед в чемпионатах Украины

13 чемпионств - во времена СССР

Третья звезда - это неофициальное, но принятое в футбольном мире чествование каждого десятого титула. До этого на эмблеме "Динамо" уже были две звезды.

Новый логотип уже появился на официальных страницах клуба в соцсетях (Facebook, X, Instagram, Telegram), но пока не обновлен на сайте. Его дебют на форме игроков станет знаковым событием.

Чемпионский титул досрочно

"Динамо" досрочно оформило чемпионство в 29-м туре УПЛ, сыграв вничью в Одессе с "Черноморцем" (1:1). Этот результат сделал киевлян недосягаемыми для ближайшего преследователя - "Александрии".

Добыв 17-е "золото" в эпоху независимой Украины, "Динамо" вернуло себе титул, которым три года подряд владел донецкий "Шахтер". А также установило новую планку рекорда по чемпионствам в национальном первенстве.