"Динамо" та "Шахтар" дізналися суперників: визначилися пари 1/16 Кубка України-2025/26

У Будинку футболу в Києві 28 серпня відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону 2025/26. У турнірі братимуть участь 32 команди, серед яких чотири клуби України в єврокубках - "Динамо", "Олександрія", "Шахтар" та "Полісся".
Про це повідомляє РБК-Україна.
За результатами жеребкування сформувалися дві пари, що складаються з клубів УПЛ.
Одна з них - "Олександрія" прийматиме на домашньому полі "Динамо", а інша - "Рух" протистоятиме на виїзді "Поліссю".
Чинний володар трофею, донецький "Шахтар", зіграє на виїзді з клубом "Полісся-Ставки".
А базовими датами проведення матчів 1/16 фіналу є 17 та 24 вересня.
З поточного сезону Кубок України проводиться за оновленим форматом. Усі матчі, починаючи з 1/32 фіналу, граються в форматі одного матчу, а в разі нічиєї відразу призначається серія пенальті без додаткового часу. Усі ігри турніру транслюються на УПЛ ТБ.
Чинним володарем Кубка України є "Шахтар", який у фіналі сезону 2024/2025 переміг "Динамо".