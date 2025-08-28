UA

"Динамо" та "Шахтар" дізналися суперників: визначилися пари 1/16 Кубка України-2025/26

ФК "Динамо" (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

У Будинку футболу в Києві 28 серпня відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону 2025/26. У турнірі братимуть участь 32 команди, серед яких чотири клуби України в єврокубках - "Динамо", "Олександрія", "Шахтар" та "Полісся".

Про це повідомляє РБК-Україна.

Головні інтриги та гучні пари

За результатами жеребкування сформувалися дві пари, що складаються з клубів УПЛ.

Одна з них - "Олександрія" прийматиме на домашньому полі "Динамо", а інша - "Рух" протистоятиме на виїзді "Поліссю".

Чинний володар трофею, донецький "Шахтар", зіграє на виїзді з клубом "Полісся-Ставки".

А базовими датами проведення матчів 1/16 фіналу є 17 та 24 вересня.

Усі пари 1/16 фіналу Кубка України:

  • "Металіст 1925" (Харків) - "Колос" (Полонне)
  • "Олександрія" - "Динамо" (Київ)
  • "Металург" (Запоріжжя) - "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь)
  • "Лівий Берег" (Київ) - "Вікторія" (Суми)
  • "Інгулець" (Петрове) - "Поділля" (Хмельницький)
  • "Рух" (Львів) - "Полісся" (Житомир)
  • "Полісся-Ставки" - "Шахтар" (Донецьк)
  • "Агротех" (Тишківка) - "Чорноморець" (Одеса)
  • "Нива" (Вінниця) - "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні)
  • "Металіст" (Харків) - ЛНЗ (Черкаси)
  • "Лісне" (Київська область) - "Олімпія" (Савинці)
  • "Агробізнес" (Волочиськ) - "Денгофф" (Дениківка)
  • "Чернігів" - "Кривбас" (Кривий Ріг)
  • "Буковина" (Чернівці) - "Карпати" (Львів)
  • "Локомотив" (Київ) - "Верес" (Рівне)
  • "СК Полтава" - "Нива" (Тернопіль)

Зміни у регламенті та трансляції

З поточного сезону Кубок України проводиться за оновленим форматом. Усі матчі, починаючи з 1/32 фіналу, граються в форматі одного матчу, а в разі нічиєї відразу призначається серія пенальті без додаткового часу. Усі ігри турніру транслюються на УПЛ ТБ.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар", який у фіналі сезону 2024/2025 переміг "Динамо".

