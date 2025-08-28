"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников: определились пары 1/16 Кубка Украины-2025/26

В Доме футбола в Киеве 28 августа состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона 2025/26. В турнире примут участие 32 команды, среди которых четыре клуба Украины в еврокубках - "Динамо", "Александрия", "Шахтер" и "Полесье".
Об этом сообщает РБК-Украина.
По результатам жеребьевки сформировались две пары, состоящие из клубов УПЛ.
Одна из них - "Александрия" будет принимать на домашнем поле "Динамо", а другая - "Рух" будет противостоять на выезде "Полесью".
Действующий обладатель трофея, донецкий "Шахтер", сыграет на выезде с клубом "Полесье-Ставки".
А базовыми датами проведения матчей 1/16 финала являются 17 и 24 сентября.
С текущего сезона Кубок Украины проводится по обновленному формату. Все матчи, начиная с 1/32 финала, играются в формате одного матча, а в случае ничьей сразу назначается серия пенальти без дополнительного времени. Все игры турнира транслируются на УПЛ ТВ.
Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер", который в финале сезона 2024/2025 победил "Динамо".