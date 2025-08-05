Легендарний "Дніпро" отримав друге життя: у місті створили новий клуб

У Дніпрі офіційно зареєстровано новий футбольний клуб. Його назва напряму відсилає до легендарної команди, яка свого часу грала у фіналі Ліги Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм канал "Дніпрянин".

Новий клуб у Дніпрі

Згідно з реєстром, 25 травня 2025 року юридично оформлено ТОВ "ФК Дніпро 1918". Статутний капітал клубу становить 10 000 гривень, а уповноваженою особою вказаний Віталій Паладич.

Водночас засновник клубу має зареєстрований ФОП у місті Стрий Львівської області. Як повідомляє місцевий проєкт "Дніпрянин", початковий бюджет нового футбольного проєкту оцінюється у 3,5 мільйона доларів США.

ФК "Дніпро 1918" у назві апелює до спадщини славнозвісного "Дніпра", заснованого ще в 1918 році. Нагадаємо, легендарний клуб було розформовано у 2019 році через фінансові проблеми. Його власником був бізнесмен Ігор Коломойський, проти якого нині триває низка розслідувань.

Історія легендарного клубу

Протягом своєї історії "Дніпро" двічі вигравав чемпіонат СРСР, здобував Кубок СРСР, став дворазовим срібним та семиразовим бронзовим призером чемпіонату України, а також тричі грав у фіналі Кубка України.

Найгучніший успіх клубу трапився у 2015 році, коли команда вийшла до фіналу Ліги Європи, де поступилася "Севільї" з рахунком 2:3. Тодішній тренер дніпрян Хуанде Рамос пізніше заявив, що команда могла взяти золото УПЛ, однак їй завадили рішення арбітрів.