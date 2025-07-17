Булава та 11 списів: УАФ показала новий Кубок України
Українська асоціація футболу представила новий трофей Кубка України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram організації.
Як виглядає новий трофей
Новий Кубок буде вручатися переможцю, починаючи з сезону-2025/26.
Замість традиційної чаші тепер клуби боротимуться за козацьку булаву, що стала центральним елементом нового трофея.
За інформацією організації, булава символізує силу та непереможність, а її образ натхненний постаттю кошового отамана Івана Сірка, який, згідно з легендами, не програв жодної битви.
"Собі – честь, Україні – славу! Головна частина трофея – булава, оточена 11 списами. Це відсилання до єдності 11 гравців на полі, які ведуть команду до перемоги. Дякуємо 92 ОШБр за патріотичне гасло та захист!" - йдеться у повідомленні УАФ.
Оновлений формат турніру
Окрім зміни вигляду Кубка, турнір відтепер проходитиме в оновленому форматі.
Змагання стартує з кваліфікаційного етапу, де зійдуться переможці регіональних кубків. З 1/32 фіналу до боротьби приєднаються клуби УПЛ, крім тих, що грають у єврокубках. А з 1/16 фіналу стартуватимуть і представники України на європейській арені.
Усі матчі проходитимуть у форматі одного поєдинку. У разі нічиєї – одразу серія пенальті, без додаткового часу.
Раніше представили оновлений список арен, де українські клуби прийматимуть суперників у єврокубках.
Також стали відомі точні дати та час усіх матчів першого туру УПЛ-2025/26.