Булава та 11 списів: УАФ показала новий Кубок України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram організації .

Як виглядає новий трофей

Новий Кубок буде вручатися переможцю, починаючи з сезону-2025/26.

Замість традиційної чаші тепер клуби боротимуться за козацьку булаву, що стала центральним елементом нового трофея.

За інформацією організації, булава символізує силу та непереможність, а її образ натхненний постаттю кошового отамана Івана Сірка, який, згідно з легендами, не програв жодної битви.

"Собі – честь, Україні – славу! Головна частина трофея – булава, оточена 11 списами. Це відсилання до єдності 11 гравців на полі, які ведуть команду до перемоги. Дякуємо 92 ОШБр за патріотичне гасло та захист!" - йдеться у повідомленні УАФ.

Оновлений формат турніру

Окрім зміни вигляду Кубка, турнір відтепер проходитиме в оновленому форматі.

Змагання стартує з кваліфікаційного етапу, де зійдуться переможці регіональних кубків. З 1/32 фіналу до боротьби приєднаються клуби УПЛ, крім тих, що грають у єврокубках. А з 1/16 фіналу стартуватимуть і представники України на європейській арені.

Усі матчі проходитимуть у форматі одного поєдинку. У разі нічиєї – одразу серія пенальті, без додаткового часу.