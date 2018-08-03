Динамо - Шахтер: где смотреть матч

Новости Спорт 03.08.2018 - 15:04
Фото: "Динамо" - "Шахтер" (fcdynamo.kiev.ua)
Фото: "Динамо" - "Шахтер" (fcdynamo.kiev.ua)

Где и когда начнется центральный поединок 3 тура УПЛ

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сыграют в центральном поединка третьего тура чемпионата Украины. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 19:00, а смотреть поединок можно на телеканале "2+2". По мнению букмекеров, минимальное преимущество в этой игре на стороне "горняков".

3 августа 19:00
Киев, НСК "Олимпийский"

 

Матч третьего тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Шахтером" состоится вечером 3 августа в Киеве на НСК "Олимпийский" 3 августа. Начало поединка в 19:00.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на "2+2". Сразу же после игры в эфире телеканала будет аналитическая студия Профутбол, где эксперты и журналисты разберут главную игру украинского футбола.

Напомним, "Динамо" и "Шахтер" близки к уникальным достижениям в рейтинге УЕФА.

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