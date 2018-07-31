"Динамо" и "Шахтер" близки к уникальным достижениям в рейтинге УЕФА

Клубы могут занять рекордные позиции

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" близки к своим историческим достижений в клубном рейтинге УЕФА. Как сообщает zbirna.com, по итогам текущего цикла клубы могут занять рекордные для себя позиции.

С учетом бонусов за выступления на групповом этапе Лиги чемпионов "горняки" имеют 74 балла и место в топ-10. Лондонский "Арсенал" опережает донецкий клуб только на 4 пункта, поэтому "оранжево-черные" имеют неплохие шансы на 9 место.

"Динамо" в сезоне 2017/2018 финишировало на 23 строчке и побило собственный рекорд, сейчас находится на 21 позиции. Учитывая плотность в рейтинге, киевляне имеют большие шансы на топ-20. Сейчас у "бело-синих" 57 очков.

Напомним, "Динамо" начало готовиться к матчу третьего тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) против "Шахтера". Украинское "классико" состоится в пятницу, 3 августа. Начало встречи - в 19:00.