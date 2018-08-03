Динамо - Шахтар: де дивитися матч

Де і коли почнеться центральний поєдинок 3 туру УПЛ

Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" зіграють в центральному поєдинку третього туру чемпіонату України. Трансляція матчу почнеться на РБК-Україна о 19:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "2+2". На думку букмекерів, мінімальна перевага в цій грі на боці "гірників".

3 серпня 19:00

Київ, НСК "Олімпійський"

Матч третього туру чемпіонату України між "Динамо" і "Шахтарем" відбудеться ввечері 3 серпня в Києві на НСК "Олімпійський" 3 серпня. Початок поєдинку о 19:00.

Пряму трансляцію можна буде подивитися на "2+2". Відразу ж після гри в ефірі телеканалу буде аналітична студія Профутбол, де експерти і журналісти розберуть головну гру українського футболу.

Нагадаємо, "Динамо" та "Шахтар" близькі до унікальних досягнень в рейтингу УЄФА.