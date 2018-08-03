Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров

Специалисты считают фаворитом донецкий клуб

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сыграют в центральном поединка третьего тура чемпионата Украины. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 19:00, а смотреть поединок можно на телеканале "2+2". По мнению букмекеров, минимальное преимущество в этой игре на стороне "горняков".

3 августа 19:00

Киев, НСК "Олимпийский"

Букмекеры отдают небольшое преимущество донетчанам. Компания bwin принимает ставки на победу "горняков" с коэффициентом 2,3, а на "Динамо" - 2,85. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,2.

Букмекеры bet365 на победу "Шахтера" дают 2,15. Ничья оценивается в 3,20. На победу киевлян можно поставить с коэффициентом 3.

William Hill на победу команды Паулу Фонсеки принимает ставки с коэффициентом 2,15, подопечных Александа Хацкевича - 3,1. На ничью можно поставить 3,20.

Напомним, "Динамо" и "Шахтер" близки к уникальным достижениям в рейтинге УЕФА.